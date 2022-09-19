苗栗一名邱姓男子酒後受傷，前往急診室急救，竟趁著酒意對處理傷口及量血壓的護理師毛手毛腳，慘被對方報警處理。苗栗地院審結，依犯性騷擾等2罪，應執行拘役85日，得易科罰金8萬5千元。可上訴。

判決書指出，49歲邱姓男子今年1月晚間因傷前往苗栗某醫院掛急診，邱男趁護理師A替他換藥之際，伸手偷摸護理師的大腿內側，同日晚間同位護理師替邱男量測血壓，邱男竟食髓知味，突然伸手觸摸護理師的胸部，嚇得護理師報警追究責任。

邱男到案說明時，稱自己酒醉不知情，但負責此案的檢察官參酌護理師於警詢的證述、醫院監視器錄影光碟與監視器畫面截圖等，認定邱男已違反性騷擾防治法罪，依法提起公訴。

苗栗地院審理時，法官認定邱男不尊重他人身體自主權，趁護理師工作時，2度突然觸摸對方胸部與大腿內側，造成護理師身心衝擊，考量邱男終於認罪，但尚未與被害人達成和解等，依依圖性騷擾，趁人不及抗拒而觸摸其屍體隱私處之行為等罪，各處拘役55日，應執行85日，得易科罰金8萬5千元。可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！