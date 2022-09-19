據大陸中央紀委國家監委19日消息表示，日前經中共中央批准，對前中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖嚴重違紀違法問題進行立案審查調查後，決定開除黨籍處分外，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

經查，盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

該公告更指出，盛光祖嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

因此，依據相關法規，經大陸中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予盛光祖開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。