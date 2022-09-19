美國總統拜登公開表示，如果中國入侵台灣，美軍將防衛台灣，這是他迄今在這個問題上最清楚明確的表態，而這肯定將激怒北京。

在哥倫比亞廣播公司（CBS）周日播出的《60分鐘》（60 Minutes）訪談中，當被問及美軍是否會防衛中國聲稱擁有主權的台灣時，拜登明確表示：「是的，如果事實上發生了前所未有的攻擊」。

當被要求闡明他是否意味著這與烏克蘭不同，美軍、即美國男女將在中國入侵時防衛台灣，拜登明確地回答：「是的」。

這次的訪談只是拜登似乎又再一次超越美國長期以來的對台政策，但他表明將派遣美軍保衛台灣的聲明卻從未如此斬釘截鐵。

長期以來，美國在對台政策上始終堅持「戰略模糊」原則，從不明確表示當台灣遇到攻擊時，美方是否會在軍事上做出反應。

對於拜登這段訪談，白宮發言人重申美國對台政策沒有改變，「總統之前已經說過，包括今年早些時候在東京，他當時也明確表示我們的對台政策沒有改變，而這仍然是事實」。

這段訪談是在上周錄製的，目前拜登已經前往英國出席伊麗莎白女王的葬禮。

今年5月，拜登被問及是否願意以軍事介入保衛台灣時表示：「是的，這是我們做出的承諾」。而在美國周日播放的《60分鐘》節目中，拜登仍重申美國不支持台灣獨立，並將維持「一個中國」政策。

不過，拜登表明美國將出兵防衛台灣的發言肯定會再度激怒北京。美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台時，引發北京當局在台海展開了有史以來規模最大的軍事演習。