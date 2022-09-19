運動選手如何保持在最佳狀態？國科會委託台師大教授進行研究指出，我國奧運選手在高峰狀態中幾乎都有以下特徵：良好的自信心、保持平常心、專注且投入、享受比賽、良好的體能狀態、技術與戰術的充分發揮。

國科會為協助我國傑出運動選手持續2020東京奧運締造的佳績，首度補助跨校團隊從「心智狀態」的角度進行研究，精確分析運動員的心智狀態如何影響運動表現，並於今日的成果發表記者會。

國科會自110年起補助「菁英運動員高峰狀態之關鍵密碼計畫」，由台師大體育與運動科學系季力康教授組成跨校研究團隊，結合運動心理、腦神經科學、團體動力、社會文化及哲學等5個面向，並且從不同的時間視角出發，加入人際互動等因素，精確分析運動員的心智狀態如何影響其運動表現。

經過研究發現，影響運動員維持高峰狀態的重要因素包括有：做好充分的準備、重要他人的支持(例如教練)、熱身及調節體能、飲食及完整的賽前計畫。根據研究分析，我國奧運選手在高峰狀態中幾乎都有以下特徵：良好的自信心、保持平常心、專注且投入、享受比賽、良好的體能狀態、技術與戰術的充分發揮。

此外，計畫團隊分析職業高爾夫球選手的腦波及心跳率，發現職業高爾夫球選手在成功推桿進洞前，是由下意識的大腦控制模式來推桿，腦中並沒有太多的想法，僅是「Let it happen!」的念頭就足以進入最佳狀態。

另一方面，計畫也發現菁英運動員的生涯養成及日常感的培養，對於其高峰表現有關鍵性的作用，而情感支持更能讓菁英運動員從非最佳狀態進入高峰。

國科會表示，計畫成果後續將落實應用，協助我國菁英運動員在比賽場上發光發熱，維持最佳狀態。同時，國科會已跨部會合作推動「運動科技應用與產業發展計畫」，未來透過心智分析及科研應用技術等不同層面，讓運動訓練事半功倍，幫助菁英運動員創造巔峰。