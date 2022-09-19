台東池上昨下午2時44分發生規模6.8強震，造成花蓮玉里一棟三層民宅被震垮，一名男網友在網路上傳暖心照片，照片中一對老夫婦牽著彼此的手，朝塌樓方向走去，令他忍不住說「再大的困難，都要攜手走下去」，希望能藉此鼓勵因地震受到傷害的人，文章吸引超過3千多人留言按讚。

原PO今（19）日於臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片，照片地點為昨日遭地震震垮的花蓮玉里3層樓透天厝，照片中可見大型機具正在清除塌樓殘壁，同時間一對老夫婦牽著手，往塌樓方向走去，他忍不住寫下，「玉里，再大的困難，都要攜手走下去，溫暖的陽光灑下，就會有希望」。

照片曝光，引發逾3千名網友留言，「花東加油」、「天佑台灣，花蓮加油」、「時間不會為此停留，我們只能努力過得更好！只要有希望就不會絕望」、「保佑遇難的能大事化小，小事化無」、「萬幸屋主脫險」、「大家加油」。留言中也有人提醒大家要注意餘震，「近日要注意安全，之後還會有餘震」。

玉里民宅昨日被地震震垮後，救難人員將受困的4人救出，因不斷發生餘震，縣府考量安全疑慮，取得屋主同意後，已進行拆除作業。