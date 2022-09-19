年底九合一選舉進入倒數，前副總統呂秀蓮今天痛批此次選舉從一開始就讓堅持民主的人大失所望，「國民兩黨主席都內部破壞民主機制」，談及林智堅論文爭議，她建議學術界可能也需要大改革。她也很少聽到陳時中在講市政，都是講改變廁所這些議題「首都市長只懂得這些夠嗎？」今年除了連任的縣市長，「新挑選的我都覺得不夠格，沒有好好下功夫」。

呂秀蓮今天接受資深媒體人康仁俊專訪指出，今年地方選舉從一開始就讓堅持民主的人大失所望，「國民兩黨主席都內部破壞民主機制」，取消黨內初選，六都首長人選由主席欽定，「黨內的民主機制完全被赤裸裸破壞」。

她認為，縣市長是地方父母官，除非特殊情況，應該是由地方人士選派出來，結果通通是空降，「完全沒有尊重當地選民」。

此次民進黨桃園市長候選人提名鬧出林智堅「論文門」和換堅風波，桃園出身又曾擔任桃園縣長的呂秀蓮透露她「現在可以說是落葉歸根，又搬回桃園住了」，但她戶籍不在桃園，也有其他關心的議題，「每位候選人要見我，我都一律婉拒」，不過她會期待各候選人針對桃園的未來，積極的提出政見。

談及民進黨早前推派的林智堅有論文爭議，呂秀蓮表示學術詐欺其實也是歷史共業，過去各大學在職專班是「魚幫水，水幫魚」，學生與學校各取所需，這次一檢視才發現很多人文憑都有問題，學術界可能也需要大改革。

至於民進黨台北市長候選人陳時中，她說，陳時中是牙醫出身，過去管理全國防疫，這兩年更因為疫情每天在電視上長時間曝光，現在跳過來選台北市長，卻很少聽到他講市政，都是講改變廁所這些，她質疑「首都市長只懂得這些夠嗎？」呂秀蓮也評論，今年除了連任的縣市長，「新挑選的我都覺得不夠格，沒有好好下功夫」。