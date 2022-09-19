花蓮玉里鎮春日國小連接建物的廊道因強震倒塌，建物嚴重歪斜，有安全疑慮，是縣內31所通報校舍受損學校中最為嚴重的一所。（羅亦晽攝）

花蓮玉里鎮春日國小連接建物的廊道因強震倒塌，建物嚴重歪斜，有安全疑慮，是縣內31所通報校舍受損學校中最為嚴重的一所。（羅亦晽攝）

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，重創花蓮南區鄉鎮，其中位在玉里鎮的春日國小連接建物的廊道倒塌，以致建物嚴重歪斜，有安全疑慮，是31所通報校舍受損學校中最為嚴重的一所，縣府將待下午行政院長蘇貞昌視察完畢後，即啟動拆除作業，且確保師生安全，規畫本周進行線上教學。

教育處代理處長翁書敏表示，教育處目前已接獲31所國中小學校通報校舍受損，其中春日國小最為嚴重，教學大樓與風雨教室間的廊道坍塌，造成建物傾斜，待中央下午勘災完畢後，即啟動拆除作業。

翁書敏表示，拆除作業費用初估200萬元許，不包含其他修復，由於縣長重視校園安全，指示拆除人員漏夜將倒塌、危險的建物移除，盼能盡快恢復校園。

翁書敏也說，為確保春日國小師生安全，本周已改成線上教學，校舍也會利用這段期間，進行清潔復原工作，並評估下周是否能恢復實體授課。

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁上午也到春日國小視察災情，由於今天蘇貞昌原預計中午11時許到玉里各災區勘災，怎料卻突然改為先至北區慈濟醫院探視傷者，媒體詢問2人是否陪同院長勘災，徐榛蔚則說，因自己還在玉里勘災，無法陪同院長。

傅崐萁則說，原先都是按照院長排定的時間，且院長也有通知立委國會辦公室及地方政府，大家都是按照他的時間等待，沒想到他卻在最後一刻突然通知大家他在距玉里鎮車程90分鐘以外的地方，「要我們如何陪同」，不過他也希望行政院能盡快與地方攜手重建工程。