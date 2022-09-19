品冠將於12月3日在北流舉辦演唱會。（種子音樂提供）

品冠睽違3年推出全新專輯《不如我們今天見》，首波主打〈好好愛著〉歌詞提到「有多久沒有擁抱了，身邊的人」，真摯表達透過擁抱摯愛傳遞溫暖心意，MV劇情串連前一波主打歌曲〈不如我們今天見〉，故事情節關於親情、友情、愛情等4段故事，其中有一段離家求學的女子搭機返家，一見到好久不見的父親就激動得緊緊相擁。

品冠看完MV後相當有感，非常重視家庭相處的他提到平時經常與家人擁抱，由於在疫情時代之下，跟大馬的家人快3年沒見了，終於在今年6月初有機會回大馬，當時一進家門就跟父母深情擁抱，緊緊擁抱彼此。回憶當下場景，他感性說：「我媽眼眶泛紅抱著我快一分鐘都不肯放手，因為隔了3年沒見到孩子，對於年邁的父母來說是無比的漫長。」他也常跟老婆、小孩擁抱，每晚睡前一家四口聚在一起，分享各自當天的心情，然後互相擁抱道聲晚安。

品冠親自擔任新專輯音樂總監兼製作人，製作陣容囊括五月天阿信、房東的貓、張簡君偉等華麗名單，音樂豐富多元，更貼近品冠現階段的心境與感觸。這2年體會生命中的悲歡離合聚散，很多事情都沒有像過往那麼的一如往常，他感慨時光倏忽即逝，看著父母慢慢變老、孩子慢慢長大，更加有感於人生沒有想像中的長，「以前執著、計較的事其實就是一些小事，所以在家裡我不會太花時間爭吵與計較，能跟最愛的人相處，好好活著、好好愛著，互相陪伴就足夠了」。

品冠近期在長沙錄製音樂綜藝節目《來看我們的演唱會》，也卯足全力準備12月3日在北流舉辦的巡迴演唱會，工作空檔之餘，他經常跟朋友借了陸地衝浪板試玩，笑稱滿有趣，自己應該算是有點天份，腰力還可以。恰巧兒子自去年開始愛玩蛇版、女兒愛玩直排輪，他希望之後有機會跟家人一起運動；品冠「不如我們今天見」巡迴演唱會台北場購票洽年代售票。