金管會主委黃天牧今日出席證交所舉辦的「防範金融投資詐騙宣誓儀式」，正好也遇到地震，黃天牧在接受媒體採訪時，也針對地震提到金管會的應對措施。

首先是股市交易方面，黃天牧表示，不論是證交所、期交所、櫃買中心或者是集保都是關鍵的基礎設施，都有備援系統，而昨天金管會也有注意到這個問題，對於後續余鎮也會關切並且確保金融市場維持正常營運。

發生地震時，住宅地震基金立即啟動緊急應變措施，金管會也對受災戶進行災損清查，包含橋梁和大樓倒塌，有些的確是保險公司所承保，後續發展和理賠情形會再對外說明。

不過，產險業今年因為理賠「防疫保單」已經進行增資，偏偏「屋漏偏逢連夜雨」再遇到地震，外界擔心產險公司現金流量上會出現問題。

黃天牧表示，產險公司扮演重要的社會穩定的力量，近期因為理賠支出增加辦理增資，金管會會審慎研究措施，幫助業者降低財務壓力，研議措施、是否調整監理治標，具體成果會對外說明與公布。