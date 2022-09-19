國產(2504)起家厝南港預拌混凝土廠今(19)日正式交付拆遷作業，9月交由利晉工程進行後續拆除作業，並積極展開營造開發進程，工期預計約4年半。

國產南港預拌混凝土廠將華麗轉身為「南港大型開發案」佔地6,500坪，規劃A、B兩重建區段，A區段為國產集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓。國產表示，隨著南港房地價格不斷創新高，增值空間湧現，加上華固建設以每坪513萬元天價，取得國產南港大型開發案對面的土地，指標建案「世界明珠」的實價登錄，商辦每坪單價最高達139萬元，住宅最高單價每坪175萬元，均刷新南港房價最高紀錄，也此開發潛在開發利益藥觀以待。

南港大型開發案於去年取得台北市政府的都更及權變計畫核定，並於去(110)年底獲北市府核准建築執照，近期經董事會通過後，此次營造工程由利晉工程與東鋼鋼結構等廠商得標，台北廠生產營運到8月底後就開始撤廠清空。

此案位於南港路三段與昆陽街附近，距離南港車站開車僅5分鐘，堪稱東區門戶精華軸心地段，該案規劃A、B兩重建區段，A區段為國產集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，商辦大樓規劃地下5樓、地上26樓，預計開發完成後，國產建材集團可分回4.6萬建坪及約550個停車位。