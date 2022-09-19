據金融時報報導，瑞銀(UBS)正在招聘一個由「內容審查員」所組成的團隊，來確保該行分析師的有關中國的研究出版品沒有觸碰到任何的「敏感事物」。

該行在七月所發布的一則招聘廣告稱，審查人員必須確保研究報告在語言、語氣，和內容上的適當，並符合監管部門以及內部的指引。

金融時報引述熟悉招聘活動的一名人士說法，稱現在已經有一名雇員進入瑞銀研究編輯團隊。

3年前瑞銀的全球首席經濟學家Paul Donovan因為一篇有爭議的中國豬隻評論，遭到停職。該評論引發客戶的爭吵，認為涉及種族毀謗。