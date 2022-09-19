保瑞（6472)營運再添動能！子公司安成藥開發治療胃食道逆流學名藥Dexlansoprazole DR Capsule，獲美FDA正式核可並取得藥證。據統計，該成分藥品今年上半年在美國市場銷售規模約4.53億美元（約台幣141.8億元）。

保瑞9月起已開始併入安成營收，隨著開發的重磅學名藥陸續加入，法人看好保瑞未來業績將大爆發，不排除2023年有挑戰百億大關機會。

安成總經理劉念華表示，DexilantR（Dexlansoprazole）學名藥緩釋口服劑型分別有30mg及60mg兩種劑量，用於治療由胃食道逆流疾病所引起之胃灼熱症狀以及糜爛性食道炎。安成自2022年1月即開始於美國市場開始銷售Takeda的AG原廠授權學名藥DexilantR，今自有藥證申請又順利取得美國FDA最終核准，短期內，安成將同時銷售授權學名藥及自有學名藥，長期則以自有品牌為主，將可搶攻大幅市占。

保瑞表示，安成除了已積極安排該學名藥上市銷售準備工作外，目前數個自有產品已於今年陸續取得FDA核准上市，並已展開市場與通路佈局，輔以後續新產品開發上市計畫與整體生產效能提升，將可為安成挹注穩定營收與持續性成長。

保瑞前八月營收33.78億元，年增1.88％，上半年EPS6.13元；由於安成今年第一季營收即達22億，今年正式在美上市授權自Takeda的原廠授權學名藥DexilantR貢獻顯著，根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，該成分藥品2022上半年在美國市場銷售規模約4.53億美元，此次取得美國FDA最終核准後，預期更可一舉搶下大幅市占，成為帶動獲利與營運成長的重要動能。