國內唯一聚焦中國高股息的中信中國高股息ETF（00882）上市以來，儘管面臨市場波動，仍持續受到投資人青睞，截至9月8日，中信中國高股息ETF（00882）規模由2021年底的新台幣243.4億元增加至265.6億元，成長9.1％；總受益人數由年初的109,458人成長至129,349人，成長幅度達18.2％。日前二度獲准追加募集。

中信投信表示，2022年的總體經濟情勢圍繞四大主題，戰爭、疫情、通膨、升息。俄烏戰爭延續；在大陸以外，各國對於疫情的影響接近尾聲，邊境逐漸開放。惟疫情重創大陸經濟，但隨著當局祭出一系列「穩經濟」手段，有了政策護城河護體，金融、地產及基建類股可望受惠，投資人可鎖定以中國高息標的為主的ETF，盡早布局，掌握渦輪行情。

中信中國高股息ETF（00882）經理人葉松炫觀察，大陸市場先前受風控、河南鄉鎮銀行拿不到錢，爛尾樓，限電等影響，地產與銀行類股表現不佳，在大陸銀保監要求銀行及保險機構參與相關機制，推動「保交樓」等抑止爛尾樓，房市銷售趨穩。近期再釋出一系列利多，包括銷售額等基本面改善，針對碧桂園、龍湖、新城、遠洋集團等示範性房企，新發人民幣債券提供擔保和承銷，也進一步提升這些房企的流動性。

葉松炫指出，陸股7月歷經爛尾樓風波相對疲弱，當局透過調降政策利率，包括8月下旬三度下調貸款市場報價利率（LPR）及中期借貸便利（MLF）刺激民間投資與消費需求，政府同時加速基礎建設，設立5,000億人民幣基建基金投入以新基建為主之建設，可望提振鋼鐵價格回升，挹注大陸經濟後市看漲，在全球廣受升息與通膨雙向衝擊下，高股息產品仍為防禦型投資標的首選，建議投資人加速優化策略，迎向紅利先機。