英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，不少人藉機大賺觀光財，有人在拍賣網站上出售自己排隊、等候瞻仰女王靈柩時發放的紙「手帶」，結果最高竟喊到7萬英鎊（約新台幣250萬元）高價，新聞曝光後引發網友驚訝：「這國家瘋了！」
英國女王伊麗莎白二世8日辭世後，自當地時間14日下午5時起，英國王室開放民眾前往國會大廈西敏廳瞻仰女王的靈柩，引發大批民眾徹夜排隊，甚至一度要排上24小時。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、天空新聞網（Sky News）報導，因應排隊人龍，英國數位、文化、媒體暨體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS）為每位加入排隊的民眾發放紙製「手帶」，好讓民眾在排隊時仍能離開隊伍買食物、上廁所，後續再重回隊伍。
不過也有人藉機大賺觀光財，女王靈柩開放瞻仰後48小時內，各大線上拍賣網站、網路商城就出現十多起排隊紙手帶的出售、競標活動，開價最低的紙手帶為10英鎊（約新台幣358元），有人用20英鎊（約新台幣716元）出售戴過的紙手帶，形容商品「有點皺」，「但能紀念一段歷史。」
不過有些紙手帶的競標價相當高，例如一個皺巴巴的金色紙手帶被標至2550英鎊（約新台幣9.1萬元），賣家說自己是在16日清晨6點之前排隊，英國足球金童貝克漢（David Beckham）當天也在排隊隊伍，比他早了一個小時。賣家還特別附上當天排隊經過大笨鐘（Big Ben）、國會大廈的照片，證明紙手帶的真偽。
另外也有人出售「正港全新」的橘色紙手帶，競標價達1040英鎊（約新台幣3.7萬元）。
線上拍賣網站「eBay」上的二手紙手帶，最高甚至競標到7萬英鎊，「eBay」隨後已下架紙手帶的競標活動，指出這些商品違反政策。「eBay」的活動門票政策禁止出售多數票券，包括免費開放民眾參與的活動。
一張二手紙手帶竟能標到7萬英鎊，引發不少人驚訝，有網友留言「這國家瘋了」，有網友評論這顯示「有些人多麼愚蠢」、「有些人多麼貪婪」；也有人大讚「eBay」下架拍賣活動是正確的，認為不該讓貪婪的人利用女王辭世賺取利益。
英國數位、文化、媒體暨體育部每天對民眾發放紙手帶，每一天有不同的顏色及數字，主要記錄了民眾加入排隊的時間，不過英國政府強調，拿到紙手帶不保證一定能進入西敏廳瞻仰女王靈柩，紙手帶也只適用於個人，不能轉讓，民眾必須隨時攜帶紙手帶，因為排隊過程中會檢查，未依照適當程序取得紙手帶的人將不得進入。
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