英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，大批民眾排隊等著瞻仰女王靈柩，不過排隊用的紙製手環卻被上網拍賣。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世，不少人藉機大賺觀光財，有人在拍賣網站上出售自己排隊、等候瞻仰女王靈柩時發放的紙「手帶」，結果最高竟喊到7萬英鎊（約新台幣250萬元）高價，新聞曝光後引發網友驚訝：「這國家瘋了！」

Ebay removes listings for Queen’s lying in state wristbands selling for up to £70k 🤬🤬 the country has gone mad!!🤬🤬 https://t.co/JRKdCkKJoS — Rebecca brown (@Bexb47) September 17, 2022

英國女王伊麗莎白二世8日辭世後，自當地時間14日下午5時起，英國王室開放民眾前往國會大廈西敏廳瞻仰女王的靈柩，引發大批民眾徹夜排隊，甚至一度要排上24小時。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）辭世後，許多人徹夜排隊，等候進入英國國會大廈瞻養女王靈柩。（圖／路透社）

綜合英國《衛報》（The Guardian）、天空新聞網（Sky News）報導，因應排隊人龍，英國數位、文化、媒體暨體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport, DCMS）為每位加入排隊的民眾發放紙製「手帶」，好讓民眾在排隊時仍能離開隊伍買食物、上廁所，後續再重回隊伍。

不過也有人藉機大賺觀光財，女王靈柩開放瞻仰後48小時內，各大線上拍賣網站、網路商城就出現十多起排隊紙手帶的出售、競標活動，開價最低的紙手帶為10英鎊（約新台幣358元），有人用20英鎊（約新台幣716元）出售戴過的紙手帶，形容商品「有點皺」，「但能紀念一段歷史。」

This is how loyal and grief stricken they are 😱😳 pic.twitter.com/LiKgxTFdls — Donna (insta @thenailnurse1980) (@angellof1980) September 17, 2022

不過有些紙手帶的競標價相當高，例如一個皺巴巴的金色紙手帶被標至2550英鎊（約新台幣9.1萬元），賣家說自己是在16日清晨6點之前排隊，英國足球金童貝克漢（David Beckham）當天也在排隊隊伍，比他早了一個小時。賣家還特別附上當天排隊經過大笨鐘（Big Ben）、國會大廈的照片，證明紙手帶的真偽。

另外也有人出售「正港全新」的橘色紙手帶，競標價達1040英鎊（約新台幣3.7萬元）。

就算太陽下山了，英國民眾仍持續排隊，等候進入國會大廈瞻仰英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩。（圖／路透社）

線上拍賣網站「eBay」上的二手紙手帶，最高甚至競標到7萬英鎊，「eBay」隨後已下架紙手帶的競標活動，指出這些商品違反政策。「eBay」的活動門票政策禁止出售多數票券，包括免費開放民眾參與的活動。

一張二手紙手帶竟能標到7萬英鎊，引發不少人驚訝，有網友留言「這國家瘋了」，有網友評論這顯示「有些人多麼愚蠢」、「有些人多麼貪婪」；也有人大讚「eBay」下架拍賣活動是正確的，認為不該讓貪婪的人利用女王辭世賺取利益。

Trying to work out how pathetically stupid some people are, how awfully greedy others are, and how little I effing care. https://t.co/caD8cR3z0l — Mark Hooper (@markjhooper) September 17, 2022

That's the right decision. Why should some greedy people be allowed to take advantage of the passing of the Queen? IMHO, whether one supports the royal family or not, flogging those wristbands online is just insensitive and it's not right. https://t.co/Cab869PLJL — Sིiིlིkིlིiིnིkི (@Silklink) September 18, 2022

英國數位、文化、媒體暨體育部每天對民眾發放紙手帶，每一天有不同的顏色及數字，主要記錄了民眾加入排隊的時間，不過英國政府強調，拿到紙手帶不保證一定能進入西敏廳瞻仰女王靈柩，紙手帶也只適用於個人，不能轉讓，民眾必須隨時攜帶紙手帶，因為排隊過程中會檢查，未依照適當程序取得紙手帶的人將不得進入。