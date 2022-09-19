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國道1號北上291.5公里、新營路段今（19日）上午發生火燒車事故，車上4人及時逃生，並未造成傷亡，而起火燃燒的轎車為無黨籍台南市長參選人林義豐的競選用車，林當時並未在車上，當時團隊成員正驅車前往新營拜訪鄉親，林也透過臉書報平安，感謝老天保佑團隊平安。

據了解，林義豐競選團隊今日上午10時許，駕駛轎車行經國道一號北上新營路段發生異狀，車上共4人下車待援後，轎車隨即起火燃燒，陷入火海。警消獲報趕往現場後，立即向轎車灑水滅火，順利撲滅火勢，所幸車上4人及時逃生，並未造成人員傷亡。

林義豐競選團隊表示，當時車內4名團隊人員，準備要到新營處理選務工作，沒想到開到一半，發現車子引擎蓋冒出大量白煙，驚覺事態不妙，趕緊把車子停靠在路肩，人員下車後，車子就隨即冒出火煙。「幸好沒有受傷！」團隊人員直呼，這輛車有定期保養，不曉得怎麼會發生這種事情，而無人受傷真是不幸中的大幸。

國道1號北上291.5公里處新營段，19日上午10點發生火燒車。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防人員獲報後，到場發現竟是無黨籍台南市長參選人林義豐的競選車。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

所幸當時車內4名助選人員及時逃出，無人受傷。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

林義豐稍早也於個人臉書貼出火燒車畫面，向鄉親報平安，稱團隊前往新營拜訪鄉親的路上，突逢火燒車意外，感謝老天保佑團隊平安。