半導體產業雜音不斷，晶圓代工廠紛紛面臨客戶庫存調節壓力，指標業者聯電股價一舉殺破40元大關，與72元高點相比近乎腰斬。值得注意的是，近來聯電高階主管紛紛出脫持股，繼今年5、6月共6位主管合計賣股近500張後，有2名副總8月再調節280張持股。

根據公開資訊觀測站資料，聯電8月有2位高階主管出脫自家公司股票，包括副總經理張振倫賣180張、副總經理陳進雙出脫100張。

回顧今年5月時，聯電副總經理吳宗賢出脫聯電100張股票，陳進雙65張，協理于德洵則為60張，陳韻郁55張；6月時，副總經理吳宗賢賣出70張股票，陳進雙85張，林敏玉17張，協理陳韻郁20張，吳俊元20張，兩個月以來調節張數累計492張。

聯電7月法說會上透露，預估今年第3季晶圓出貨量、晶圓平均銷售價格（ASP）以美元計價將持平，在 ASP預估持平下，市場解讀聯電晶圓代工價格恐怕已漲不太動，第三季將揮別連七季漲價趨勢。

網友則表示「營收還沒崩，是不是後面還有主跌段？」、「現在才賣，看來展望還有得調整」、「業內高層都跑了，剩韭菜繼續幻想」、「高層當然知道訂單變少阿」、「連高階主管自己都不看好自己公司嗎？」