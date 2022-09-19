疫情朝流感化趨勢發展，企業紛紛復辦尾牙春酒，台北花園大酒店全力進攻下半年餐飲市場及搶攻尾牙春酒商機，自10月1日至2023年3月31日止，推出「尾牙春酒優惠專案」，宴會廳五桌以上，中式宴席每桌12,999元起+10％，滿十桌加贈卡拉OK歡唱，10月底前預訂付款平日午間宴席五桌以上，享早鳥優惠價每桌7,999元起+10％，專案滿額達30萬，加贈瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食平日住宿券。饗聚廚房多國自助百匯滿30位，平日午晚餐每人599元+10％，假日午晚餐每人799元+10％，滿50位加贈4張午餐或晚餐餐券。花園 thai thai 豐美泰式自助饗宴，滿30位以上，平日每人599元+10％起，優惠價格與好康贈禮，盡享難忘歡聚時光。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，明年農曆新年比較早，不少公司行號提前啟動尾牙春酒規劃，台北花園大酒店順應不同客群的市場需求，來提供企業尾牙春酒多元化餐飲選擇，除精湛廚藝及豐富閱歷帶來經典江浙、粵菜、台菜等的中式宴席外，另有花園thai thai泰式風味自助饗宴及饗聚廚房無國界料理。宴會廳則推出超值尾牙春酒早鳥優惠價，無論大型晚宴或企業微型尾牙，全方位滿足需求，宴會場地從7月就開始就陸續接到企業主詢問電話，目前周五、周六大約已有預訂八成滿，預估此波餐飲活動可帶動業績成長一至二成。

台北花園酒店宴會廳尾牙春酒早鳥優惠自10月31日前預定且預付訂金，週一至週五中午時段，每桌售價7,999元起+10％，週一至週四全日時段，每桌售價8,999元起+10％，消費滿10桌以上即贈送免費卡拉OK歡唱，其他時段每桌售價12,999元起+10％，此外專案價滿額達30萬，加贈深獲消費者喜愛南歐城堡度假的瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食平日住宿券，來吸引企業預定。

台北花園酒店「饗聚廚房」尾牙春酒專案以無國界料理為核心精神，匯集中式、西式、日本及東南亞等各國創意美食，並由主廚精心設計獨家繽紛多國美饌，帶領饕客們的美食味蕾遨遊國際，享受不一樣的年末尾牙春酒饗宴。自10月1日至2023年3月31日止，搭配專案滿30位以上，平日週一至週五午餐及晚餐，每人售價599元+10％，假日週六、週日及國定假日午餐或晚餐，每人售價799元+10％，平日滿50位加送4張饗聚廚房平日午或晚餐餐券，假日及國定假日滿50位加送4張饗聚廚房假日午或晚餐餐券，無論是經典冷盤、現煮熟食、DIY手做料理、幸福甜點區、現榨果汁…等及各式啤酒暢飲，無限量的美食供應，讓人大飽口福。

「花園thai thai」尾牙春酒以經典泰式風味自助饗宴為主，主廚嚴選香料食材並以精湛手藝及因地制宜，將料理精髓發揮到淋漓盡致，以南洋的熱情襯托年末歡聚饗宴，優惠適合30至40人內小型尾牙，平日午餐或晚餐時段，每人售價599元+10％，週五晚餐及假日午餐或晚餐時段，每人售價699元+10％，無限嘗美饌包括溫和甜潤、滑順濃郁的泰式雞肉黃咖哩，餘韻留於唇齒，令人心醉。羅勒打拋豬，肉香與濃厚辛香風味躍入味蕾，完美令人激賞。泰式檸檬魚，羅旺子引出魚肉的鮮甜，香氣繚繞，甘甜餘韻，一嘗傾心。另有泰式經典青木瓜沙拉、泰式炒時蔬、精選炸物拼盤…等美饌，喜迎接泰美味的年終盛宴。