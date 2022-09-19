花東地區近2日發生強震，最大規模達6.8，各地陸續傳出災情；國泰、保誠、全球、中國人壽等壽險公司，已陸續啟動重大災損保戶關懷與服務措施；除快速理賠外，受災戶的保險費可以緩繳，保單借款增貸免息或利息緩繳等優惠，視各家規定的優惠不同而定。

國泰人壽與國泰產險昨在地震發生後立即啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助，國泰產險已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜；國泰人壽則啟動重大災損保戶服務措施，內容包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務以及24小時電話客服等。

保誠人壽秉持以客為本的精神，針對不幸受災的保戶，啟動六項關懷服務措施，包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶免收六個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金三個月」、「快速理賠」等服務，提供受災保戶方便、即時的協助。

中國人壽表示，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務；中國人壽也啓動保費緩繳、保單貸款優惠、房貸紓困等六大關懷服務措施，也祈願災區民眾一切平安，並盡最大努力協助保戶暨家屬渡過難關。

全球人壽提供受災保戶快速服務措施，包括快速理賠、 續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費等，4大快速服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於明年(112年)2月28日前提出申請外，其他項目則需於今年11月30日前提出申請。