嘉義市議員戴寧爭取連任，卻被控涉嫌以人頭詐領564萬元助理費，自3月13日羈押至今共190日，法官今天諭知80萬交保，中午戴寧穿白襯衫、神色輕愉步出法院，她說，謝謝大家關心，這段時間在裡面蹲點，對市政及為民服務有很多新想法，一定會持續為民服務。

戴寧說，謝謝大家這段時間持續相信、支持她，這支撐她的最大力量，我回來了，會繼續努力彌補這段時間的不足，為了廣大支持者的信任，她會加油、努力。

戴寧被控利用人頭助理詐領518萬餘元助理費，檢方起訴後，又追訴利用前男友詐領46萬5000元助理費，共涉詐564萬5000元，法院開庭陸續傳喚溫姓助理、王姓前男友、郭姓前夫及小姑等多人作證。

今天溫姓助理再度出庭作證後，戴寧的辯護律師王振名指出，戴寧9月27日要親自出庭二審抗告中的親權法庭，希望能交保。

法官合議後認為戴寧案的相關證人已作證，無繼續羈押之必要，故准予被告戴寧80萬元交保，限制出境、出海及限制住居，且考量日後審理，禁止戴寧與非親友之證人接觸。

戴寧涉貪於3月9日爆發，法官一度諭知80萬元交保，檢方抗告，台南高分院發回更裁，院方13日更裁為羈押禁見，3月20日戴父病逝，戴寧手鐐腳銬奔喪，震撼社會，5月11日檢方起訴，嘉義地院裁定戴寧繼續羈押，8月11日再延長羈押至今。