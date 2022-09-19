今年蛋價持續上漲，產地價每台斤已漲到42.5元，批發價每台斤更漲到52元，雙創歷史高價。農委會為精進雞蛋產銷調節，即起每周將於農委會官網更新產銷資訊，以供迅速檢討。農委會也指出，若產蛋率能從現在的68％提高到75％，國人用蛋需求便可滿足。

農委會今(19)日舉辦「建立雞蛋產銷資訊平台提供透明公開資訊」記者會，農委會畜牧處長張經緯表示，經過和養雞協會與中央畜產會研商後，為即時更新產蛋資訊，因此建立雞蛋產銷的資訊平台，並於每周在農委會官網更新，讓資訊在即時、透明化下成為產銷調節的參考。

雞蛋產銷資訊平台公開的資訊包括蛋雞生產資訊(產蛋雞隻數、入中雞數及淘汰隻數、換羽隻數等)及雞蛋供應量 (雞蛋生產量、洗選雞蛋逐顆噴印之數量與原料蛋進貨量等)等資訊，該公開資訊將每周更新，以提供雞蛋動態產銷的即時資訊。

張經緯指出，之前雞蛋生產資訊從每個月的呈現，改為現在每周滾動式檢討，假如換羽數量太多時，就會請養雞協會請蛋農適度換羽，畢竟短時間大量換羽，甚至1個月換羽200萬隻的話，對後續產銷會產生不利影響，因此透過每周的即時資訊來輔導雞農做出因應對策，而不是照以前慣例年節或暑假到了就要換羽淘汰，而是要根據實時情況來調節。

至於為何該平台未揭露價格？張經緯說，每天在報紙都已經有清楚揭露蛋價資訊，目前國內在養蛋雞約3350萬隻，每天產能為11萬6000箱，產蛋率約68％，假如產能可以持續回升到75％或80％，國人用蛋需求就可滿足，也能讓部分不具競爭力的老舊禽舍更新和淘汰。