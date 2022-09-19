嘉義縣太保市新埤社區發展協會理事長劉金枝及參加老人食堂12名長輩等人，上周15日遭檢調搜索傳喚，質疑劉金枝送平安米有期約賄選之嫌，最後所有人皆無保請回，今劉金枝等鄉親由太保市長黃榮利陪同開記者會，不滿單純轉贈普度「平安米」，卻被硬拗成賄選，不但讓長輩受驚訝，也是極大汙衊，黃榮利直指民雄分局想押人取供，實是烏龍案，要求民雄分局3天內給長輩合理說明，否則將按鈴申告，告分局長瀆職。

民雄分局稍早由偵查隊長侯宗文回應，指當天持嘉義地方法院核發搜索票及嘉義地檢署檢察官核發傳票，帶同選民返回駐地釐清案情，過程中未施以過當強制力，也有注意長輩身心狀況，無限制證人服用藥物或其他違反其意願情事，執行過程依法行政，未違反比例原則，重申前全台抓賄不分藍綠，只要檢舉事證明確，警方都會請相關證人協助釐清案情，對相對人有利或不利事證均會詳加調查。

黃榮利今與劉金枝、新埤社區發展協會總幹事陳昱帆、新埤里長徐錦昌開記者會，指民雄分局接獲檢舉，在未深入查證情況下，就報請檢調大規模查賄，卻是「虎頭蛇尾」，烏龍辦案，浪費司法資源，也被外界質疑淪為特定人士的「打手」。

劉金枝表示，這些米是公所民政課人員通知社區領取「平安米」，她發了10包給獨居老人及弱勢，因擔心「平安米」會壞掉造成浪費，轉贈給老人食堂的長輩們，包裝上沒有選舉文宣品，也沒有請託支持特定人士，結果長輩因此被調查，讓她十分不捨。

陳昱帆也說，當天調查人員反覆要她承認，還說理事長和長輩都承認了，妳不承認所有的罪都是妳要擔，但她知道的、能說的都交待了，又得知長輩被帶回訊問，讓她忍不住哭了。70多歲徐陳怨更數度大喊我不服，說她3個月沒來食堂吃飯、沒拿米，竟被調去問？要求警方還她公道。

警職退休的徐錦昌指民雄分局誘導辦案「惡質」，一點都不尊重人權「胡亂搞」，如此辦案在警界會被笑死，揚言如分局長沒有好好說明，將率員去民雄分局抗議，在場民眾更要分局跟長輩道歉。

黃榮利直指此案是共犯結構，上面交辦下來的，要求民雄分局還原真相，直指蔡政府口口聲聲說要司法改革，執政至今6年半，有看到司法改革的證據嗎？只因提供檢舉獎金，大家就浮濫檢舉，沒事實也在檢舉，常常在辦烏龍案，這對人權是一種傷害，希望未來檢舉不成的案件，應公布檢舉人的姓名，尤其新埤這件案子，一定要公布檢舉人姓名。