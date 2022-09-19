周湯豪攜手Karencici、吳卓源及熊仔合作推出新單曲。（華納音樂提供）

華納集團旗下嘻哈品牌「HipHopDX」重磅祭出「HipHopDX Asia」企劃，由周湯豪（Nick）領軍，以及其主理品牌「華興 HuaXing 」主導策劃，攜手Karencici、吳卓源（Julia）及熊仔推出新單曲〈The Regionals：Taipei〉，4人首度破天荒合作，周湯豪說：「我覺得是一個很好的機會，可以讓大家有機會跟世界級、現在最頂級的製作人合作；因爲我一直都在支持新一代的歌手，所以想邀請他們一起，看看能擦出什麼火花。」

熊仔則用遊戲比喻4人在團隊中的角色，笑說：「這個組合很Fresh，Julia 就像『法師』、Karencici是『輸出』、Nick是『坦克』，我想我應該是『刺客』的角色！」Karencici回想當時收到邀請感到相當期待，吳卓源也說：「可以再次跟熊仔合作很開心，還有Nick和Karencici這2位新朋友，加上這次製作人Hit-boy ，他之前的作品我都有聽也很喜歡，有機會能跟這麼酷的製作人合作就很期待。」

〈The Regionals：Taipei〉由知名葛萊美獲獎製作人Hit-Boy操刀，是現今全球最炙手可熱的嘻哈製作人之一，合作的國際巨星不勝枚舉，包括 Travis Scott、Kanye West、NAS等一線傳奇巨星，MV則由周湯豪親自擔任導演。〈The Regionals：Taipei〉23日各大數位音樂平台同步上線，MV同步在「HipHopDX Asia」YouTube官方頻道首播。