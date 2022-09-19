由麗寶集團名軒開發與法國在台協會聯合舉辦的「沒有規劃，只有場所」建築講座，將於10月14日 在誠品信義店6樓視聽室登場，即日起開放線上報名，。本次講座邀請具有多年跨國執行經驗的MICHELE＆MIQUEL事務所，挑選5個案例分享，探討「任何規劃都有用途、預算、行政的限制，但真正的挑戰是如何超越那些限制以呈現每個場所所涵蓋的社會脈絡、生態與美學潛力。」

名軒表示，MICHELE＆MIQUEL事務所由法國Michèle ORLIAC與西班牙的Miquel BATLLE的兩位建築與景觀設計師成立。在台灣，已經有十年多的設計經驗，近來最知名的設計作品，就是被譽為台灣最美麗的自行車隧道，七月初才剛開放的「三貂嶺生態隧道自行車道」。在創作過程中，事務所透過如何讓場所的植被、氣候、陽光、水流能夠與人類設施互動，來強化場所原有的元素為設計目的，用最簡約的方式呈現，並延續場域的精神，三貂嶺就是以此概念呈現。

MICHELE＆MIQUEL事務所擅長使用不同領域的專業思考方式，來對待每個特殊場所。無論是大規模的都市規劃、景觀設計，到建築設計與策展規劃，他們一直嘗試超越不同專業與不同尺度的規範界線，以呈現場所的個性。

名軒開發透過貼近民眾生活的建築議題，與社會溝通環境與建築永續的理念發展，實現建築永續，建築傳家的理想。「沒有規劃，只有場所」講座相關活動及報名資訊請洽麗寶文化藝術基金會官網：http://www.lihpao.org.tw/register1.php。