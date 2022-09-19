無黨籍高雄市長參選人曾尹儷19日與高市議員參選人王文心、徐尚賢等人舉辦「向高雄空汙宣戰」記者會，他們除了對高雄市長陳其邁遲遲不推出徹底改善空汙的法規表達強烈的抗議，並共同提出4項空汙政見，希望有效改善高雄空氣品質，讓高雄人不再成為三等公民。

王文心指出，美國華盛頓大學團隊針對美國6大城市共1967對母子研究空氣汙染與兒童行為的關聯，分析發現胎兒在母親懷孕期間，暴露在二氧化氮或幼兒暴露在PM2.5空氣中，都會出現行為或智商減低的情形，進一步量化數據發現，1立方米空氣中的PM2.5每上升2微克，幼兒的智商就會降低2.63分。

因此，王文心、徐尚賢、曾尹儷等人共同提出「3大工業區汙染性工業遷離高雄」、「遷離前，中央對汙染性工業徵收的營業稅，五分之一税留高雄，專用於大眾運輸綠色載具」、「立即公布實施高雄市鋼鐵業空氣汙染物加嚴標準」、「家有懷孕婦女或5歲以下兒童者，市府補助購置空氣清淨機及濾材」等4大空汙改善政見。

王文心無奈表示，大家繳納相同稅金，但高雄人卻是呼吸髒空氣，高雄人已經成為三等公民，陳其邁不斷宣傳自己對於市政「緊緊緊」，但是高雄市鋼鐵業空氣汙染物加嚴標準已經足足落後台中市10年以上，高雄至今已經開過3次公聽會，卻仍遲遲不公布相關規定，陳其邁根本就是2年拖4年。

曾尹儷表示，除了支持4大空汙改善政見外，他也特別指出，高雄港是國際知名港口，當地有許多輪船進出港，根據統計，平均1艘輪船排放的PM2.5等於50萬輛貨車的量，政府明明建立了船舶岸電系統，輪船進港停靠碼頭時只要改用陸地電源可以減少40到70％碳排量，但岸電的計費太高讓船主止步，市府若有心解決，可以透過民間業者合作，讓電費更平民化，就可以具體改善輪船汙染源的問題。