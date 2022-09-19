汽機車擦撞騎士一度OHCA 警消及時救援挽回性命

新北市51歲張姓男子本月（17）日騎機車在三峽區與自小客車車擦撞，當場失去生命跡象，三峽警分局2名員警正好在路口值勤，見狀立即奔跑上前查看，急電119並維持交通，恰巧隆恩消防分隊救護車行經，救護人員立即下車對張男施以急救，並緊急送醫，所幸成功救回張男性命，肇事的汽車駕駛警方則依法開罰。

警方表示，17日下午3時許張男騎乘重機行經三峽介壽路往土城方向，在大同路口與18歲林姓男子駕駛自小客車擦撞，張男受撞擊後倒地昏迷，在路口值勤的交通分隊顏姓、林姓員警見狀，立即奔跑上前查看張男情況，發現張男已無生命跡象，隨即通報119救援，恰好三峽隆恩消防分隊救護車行經該路口，救護人員立即下車救護，張男經送醫後恢復意識，現已無生命危險。

警方調查，自小客駕駛林男未依號誌違規左轉，已依《道路交通管理處罰條例》開單告發，處600元以上1800元以下罰鍰。