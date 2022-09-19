秋天是美麗的季節，隨著海外旅遊市場恢復往昔，瑞士國家旅遊局舉辦媒體發表會，首次在台灣推廣秋季主題：你需要多彩秋季，你需要瑞士。瑞士國家旅遊局新任大中華區主任常典娜女士透過錄影，首度和台灣各大媒體記者見面。

▲搭火車遊瑞士，享受便捷舒適旅程。 圖：瑞士國家旅遊局／提供

常典娜女士介紹了目前瑞士旅行產業的復甦情况：2022年4月1日起，瑞士取消全部防疫措施，5月2日起取消旅行限制，2022年上半年瑞士全球遊客過夜數較2019年同期相比恢復近90％。

常典娜女士表示：2019年來自大中華區的客人在瑞士飯店住宿夜次已達180萬，瑞士國家旅遊局始終對大中華市場充滿信心。而台灣，更是瑞士國家旅遊局聚焦的中心，2010至2019年間，台灣旅客在瑞士停留的夜次成長高達376.5％，2019年總計有261,945個夜次，而香港及中國則成長 161.8％與 246.7％。

同時，來自台灣的旅客特別喜歡親近大自然及戶外活動，瑞士旅行通行證在2018及2019年間成長23％；2019年，台灣旅客個人的消費金額是中國旅客個人的整整二十倍。2023年開始，瑞士國家旅遊局將重點關注台灣旅遊新趨勢、回應分眾市場需求、及推廣永續旅遊。瑞士國家旅遊局將借助媒體與業界的力量，鞏固瑞士旅遊業在台灣的市場定位，期待疫情結束，對瑞士市場格外重要的台灣客人早日回到瑞士旅遊。

▲Bernina Express伯連納快線。 圖：瑞士國家旅遊局／提供

瑞士作為世界著名旅遊目的地，四季皆有豐富多彩的體驗。瑞士國家旅遊局持續創新，首次在台灣市場推出秋季主題「你需要多彩秋季，你需要瑞士」，為台灣遊客介紹瑞士金秋自然風光和經典當季體驗：搭乘便捷多樣的全景觀火車，欣賞沿途秋色，沉浸式體驗秋季的魅力；在氣候適宜的阿爾卑斯山區登高望遠、徒步騎行，感受令人心曠神怡的壯麗秋景；在城市中享用豐收季節的傳統時令美食美酒，品嘗原汁原味的秋意；在清新純淨的金秋大自然中放鬆療愈，恢復身心活力。瑞士秋季多樣的旅遊資源為遊客提供了豐富的旅行體驗。

同時，瑞士作為倡導永續發展的先驅，在永續旅遊領域已深耕多年並取得卓越成就。瑞士國家旅遊局始終將「瑞式永續旅遊」（Swisstainable）作為目標和己任，鼓勵遊客親身近距離感受大自然、體驗當地文化、消費當地産品，更深入和專注探索瑞士。

▲冰河列車特等艙。 圖：瑞士國家旅遊局／提供

瑞士國家旅遊局攜手瑞士國際航空公司、瑞士交通系統、伯連納景觀列車／冰河列車、少女峰、雙子湖區遊船、琉森湖區、日內瓦湖區、格勞賓登州、提契諾州、蘇黎世、日內瓦、巴塞爾等瑞士各地旅遊資源，打造瑞士完美休閒及商務目的地、養生勝地，和理想婚禮舉辦目的地的形象定位。透過「你需要多彩秋季，你需要瑞士」主題的多領域活動，推薦和邀請更多台灣遊客愛上瑞士，早日回到瑞士！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）