2022臺南關子嶺溫泉美食節暨夜祭巡行，於日前（17）日晚間6點30分於關子嶺盛大開幕！今年特別以時代祭為主軸舉辦一系列活動，帶著大家打開時空之門，看見關子嶺在日式和風、台式浪潮交錯年代的風華樣貌，邀請大家一同到關子嶺泡一池黑色泉湧的泥漿溫泉、大啖關子嶺美食-桶仔雞，參加一年一度的溫泉美食節。

今年正式更名為「不動明王(火王爺)」及大鵬金翅鳥的燈車點亮，巡行隊伍的燈光也隨之亮起，關子嶺舉辦夜祭巡行，向守護溫泉與露頭守護神-不動明王(火王爺)祈福，且由「不動明王」祭典燈車引領著護法神「大鵬金翅鳥」燈車、旗印御迎燈、兒童舉燈、浴衣巡行及表演團體所組成的夜巡隊伍打頭陣，為活動揭開序幕，並宣告今年關子嶺盛典正式開始！

2022關子嶺溫泉美食節開幕 長官合影

圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供

秋天是泡暖泉的季節，而且泡湯有助於提升免疫力，台灣各地都有不同泉質的溫泉，其中全臺唯一的泥漿溫泉的關子嶺，以及近期寶泉橋公園新啟用的手湯大家不妨前往體驗。民眾在泡湯的同時，也必要品嚐當地著名的關子嶺桶仔雞。

台南觀旅局表示，除了開幕首週有夜祭巡行，也擴大舉辦關嶺祭典市集，廣邀具文青美食及在地特產攤商，美食攤商消費可集點兌換活動限定文創商品，昨(18)日的下午更舉辦可大啖關子嶺桶仔雞的大胃王競賽。此外，10月份推出多元主題的活動場次，包含有親子彩繪大地活動(10/1、10/2)、「關嶺舊事」時光部屋(10/15)、「尋泉趣」實境解謎活動(10/16)等各式主題活動，邀請大家來到關子嶺時，除了泡泥漿溫泉、吃美食外能有更精彩豐富的旅遊選擇，民眾不妨安排一趟關子嶺泡湯小旅行！

泥水溫泉(攝影：洪書瑱)

台南觀旅局表示，歡迎大家白天到安平遊憩碼頭觀賞TSUM TSUM大型氣球裝置，晚上到關子嶺住宿及泡湯，隔天再順遊後壁、東山、新營、柳營等周邊景點。此外，來臺南消費，只要憑臺南店家消費滿百發票就可上網至「2022臺南購物節」網站登錄發票參加抽獎(至12/31)，臺南各大商圈、觀光工廠、百貨、賣場、加油站、飯店旅宿共有逾2,000間店家加入購物節「特約店家」行列，歡迎來臺南旅遊消費登錄發票，把大獎好禮帶回家。

老街山產景觀餐廳_一品甕缸雞(攝影：洪書瑱)

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，現在來臺南住宿就送「2022臺南好康券」，活動期間(至9/30)入住臺南市配合活動之合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，即可獲得免費搭乘大台南公車電子乘車券，以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券，更有逾千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項讓您抽獎帶回家！

嶺頂公園燈飾-溫泉泥泥

關子嶺溫泉美食節活動期間(9/17-10/16)，今年持續與在地業者合作推出平日住宿雞加酒優惠方案，並加碼於「旅行台南APP」加贈商家平日優惠券，此外在活動週假日(9/17-18、10/1-2、10/15-16)，只要前往在地商家消費即可參加摸彩，最大獎可抽到Apple Watch、還有時尚膠囊咖啡機、泡湯券、桶仔雞兌換券等多項好禮。

寶泉公園燈飾

在交通方面，觀旅局今年也持續與交通局合作，活動期間，每週六、日及國定假日，新營直達關子嶺以及夜間加班車供民眾搭乘，民眾不妨多加利用。