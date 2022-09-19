氣勢磅礡的龍門吊橋

新北市擁有綿長海岸線及眾多美麗漁港，位於貢寮區的龍門漁港屬於隱藏版的秘境，龍門漁港位在省道台2線以東的海邊，龍門漁港緊臨貢寮區水流最豐沛河面，最寬闊的雙溪，要到達需穿過龍門里，抵達雙溪河邊後，順著河往下游走，過龍門吊橋右手邊就是龍門漁港，走到路底就是福隆沙嘴。至此，就可見到幾艘舢舨船停在岸邊，與大型氣勢磅礡的龍門吊橋相互呼應形成對比，吊橋下還有隱藏版泡腳區，對岸則有龍門河濱公園結合了休閒、河濱、生態等特色，偶爾可看到河上有幾艘SUP愜意滑過，這裡有龍門漁港體驗雙溪河的輕鬆與愜意！

新北市政府漁業處提供

遠眺福隆沙灘景致

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悠閒的下午時光觀賞雙溪河

龍門漁港位於新北市貢寮區龍門里雙溪河口，福隆漁港之西，雙溪河入海口上游北岸側，漁民利用雙溪河道出海作業，供當地漁筏及舢舨使用漁船多在雙溪河內及三貂灣一帶漁場，從事流網、一支釣、延繩釣等沿近海漁業，這裡主要漁獲物為烏魚、鯛、花身、鰹、什魚等，漁獲物約50％銷售附近餐廳，50％運往基隆市拍賣。來到龍門漁港，首先看到橫跨雙溪河的龍門吊橋景緻非常壯闊與別致，雙溪河流域一帶老鷹數量很多，遊人常常會坐在漁港畔看乘風盤旋的鷹姿，甚至俯衝覓食或成對嬉戲。

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水域遊憩活動介紹

近期海巡署與國立台灣海洋大學共同合作改造龍門安檢所，設置「海洋驛站-龍門分站」，海洋驛站內部展示區有太平洋鼠鯊、當地的漁業文化、水域遊憩活動介紹與注意事項等主題，打造成具有教育與遊憩服務的育樂場地，而室外部分有設置清洗區提供玩沙後的民眾洗滌。

海洋大學「逗陣來貢寮-打造共生共存共享的山海美境計畫」主持人蕭堯仁副教授表示，為延續里海之精神，關注更多貢寮漁村的發展，海大特別與海巡署合作，結合龍門安檢所活化的龍門驛站場域，藉由展覽傳遞在地特色資源與推廣海洋教育資訊，同時運用在地農漁產品研發與推廣里山里海漢堡，以及結合龍門社區所推動之社區導覽與環境教育等遊程，來吸引更多遊客造訪龍門社區，感受在地龍門沙灘、龍門吊橋、雙溪河域等美景，以及社區的人文歷史，一同關注貢寮永續發展與地方創生，發揚貢寮里山里海精神。

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結合在地小農的里山里海活動式餐車

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里海漢堡特色餐

在龍門驛站旁設置「里山里海活動式餐車」和「遮陽傘雅座」老闆蕭美女女士，她運用貢寮在地農漁產品研發出「里山和里海漢堡」、「蔬菜煎餅」、「山藥紅豆湯」、「石花晶球凍甜點」及「旺來洛神花」等料理，遊客來到驛站享用著美食，觀賞雙溪河面翩翩輕舟(獨木舟、立槳)滑過，搭配吊橋飄過白雲千變萬化的美景，往前遠眺即可看到福隆沙灘，在淳樸恬淡的生活中，享受悠閒午後的悠然自在。

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