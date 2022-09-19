半導體及自動化設備廠京鼎(3413)受惠訂單能見度達明年上半年，第三季營收有望「雙升」、下半年營運優於上半年。京鼎股價15日觸及221.5元的3個月高點後拉回，今（19）日開高後上漲2.42％至212元，截至午盤力守盤上，表現強於大盤。

京鼎過去承接美系大客戶化學氣相沉積（CVD）製程設備模組、蝕刻製程與機械研磨製程代工訂單，近年進一步跨入物理氣相沉積（PVD）、原子層沉積（ALD）設備模組代工及備品。受惠市場需求成長、美系客戶擴大委外訂單，顯著增添營運成長動能。

京鼎2022年上半年歸屬母公司稅後淨利11.15億元、年增達59.34％，每股盈餘12.2元，雙創同期新高。8月自結合併營收13.79億元，月增8.35％、年增達27.81％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收92.6億元、年增18.9％，續創同期新高。

展望後市，京鼎訂單需求續旺、能見度已達明年上半年，在關鍵零部件及自動化設備需求同步轉強下，公司預期第三季營收將優於第二季及去年同期，配合核定產能擴充計畫已逐步完成，下半年營運更勝上半年，營收逐季成長可期。

因應客戶需求強勁，京鼎於兩岸同步擴產，中國大陸廠區今年新產能陸續開出，台灣建置中的竹南二廠預計10月啟用並量產，今年營運展望樂觀、營收目標維持雙位數成長不變。隨著新產品開發引進與新產能逐步開出，亦將增添明年營運動能。