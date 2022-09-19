美國聯準會及台灣中央銀行本周都將開會，討論最新利率及貨幣政策，金管會主委黃天牧19日表示，金管會本周五（23日）亦將召開定期「股市及期貨市場會議」，討論國際各市場及經濟情況，同時央行升息等亦會納入考慮。亦即匯率及利率造成資金流動，金管會本周亦可能檢討是否要祭出穩定市場新措施。

17日開始，台灣陸續發生規模6級以上地震及相關餘震，黃天牧表示，地震造成的相關災損會就注意後續理賠進度，同時密切注意金融機構在天災過程中持續營運，並督導證交所、櫃買中心、期交所及集保公司的關鍵基礎措施能安全無虞，作好備援，確保市場正常交易。

由於在盤中受訪，黃天牧不願多分析股市，只強調台股有基本面，且無論銀行、保險、證券，「目前市場是穩定的」，唯一就是產險業因防疫險理賠金額不斷增加，這次又可能承保到地震受損的橋樑及大樓，黃天牧說，這部分會思考合理的監理措施，協助產險業者度過難關。

至於壽險業因升息造成淨值減少1兆多元，影響投資股市的風險承受能力，黃天牧亦表示，不論保險、銀行或券商自營部位，本來就有足夠的額度可投資股市，但投資與否是各金融機構的策略問題，投資股市的額度絕不是問題，金管會尊重各金融機構的投資決策，黃天牧並表示台灣壽險業投資股票占其可運用資金逾7％的比率，「在國際間算高的」，現在各壽險公司進不進場投資台股，是各公司對個股漲跌判斷的問題。即不是因為淨值或額度影響進場意願。

至於升息造成壽險淨值影響，到年底還有二個月時間可再觀察，金管會將了解有哪些地方可以協助。若美國聯準會再升息3碼（1碼等於0.25百分點），台灣央行升息不多，台美利差再擴大，及新台幣兌美元持續重貶，外資再擴大匯出及賣超，台股交易量受影響等，應都會納入金管會周五的股期市會議討論，討論是否要有相關穩定市場新措施。