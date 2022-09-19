高雄38歲蔡姓男子不滿友人42歲黃姓男子在外向散播自己欠錢不還等話，認為自身信用受損，昨日深夜與另一名友人38歲李男持球棒至黃男經營的餐館砸店泄憤，造成餐館玻璃門、櫥窗、攤架、冰箱、電視受損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄38歲蔡姓男子不滿友人42歲黃姓男子在外向散播自己欠錢不還等話，認為自身信用受損，昨日深夜與另一名友人38歲李男持球棒至黃男經營的餐館砸店泄憤，造成餐館玻璃門、櫥窗、攤架、冰箱、電視受損。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

蔡男與李男做案用球棒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄38歲蔡姓男子不滿友人42歲黃姓男子在外散播自己欠錢不還等話，認為自身信用受損，昨日深夜與另一名友人38歲李男持球棒至黃男經營的餐館砸店泄憤，鄰居聽見砸店聲報警，警方到場發現蔡男等人已離開現場，立即成立專案小組循線追查，火速將蔡男2人逮捕，依毀損罪函送高雄地檢署偵辦。而黃男向警方表示，並無散播蔡男欠錢等話，也打算對蔡男提告毀損求償。

18日晚間，蔡男與李男聚餐喝酒聊天時，蔡男提及黃男在外都跟他人稱自己欠錢不還，隨著喝的酒愈來愈多，蔡男也愈想愈氣，於是邀請李男一同到自強三路黃男的鴨肉飯店找黃男理論，而李男認為多年好友被欺負，便仗義相挺，2人攜帶3個球棒搭計程車前往該處，見店公休黃男不在，蔡男持2個球棒與李男一同對著玻璃門、櫥窗、攤架、冰箱、電視猛砸，大約3分鐘後到對面叫計程車離去。

晚間23時50分許，鴨肉飯店周遭鄰居被碎玻璃聲驚醒，立即向警方報案，新興分局自強路派出所獲報到場時，蔡男2人早已離去，於是與分局偵查隊共組專案小組，循線調閱周邊監視器追人。今日凌晨3時許於前鎮區一處私人神壇找到蔡、李男2人，並帶回派出所調查，全案依毀損罪函送法辦。

據了解，黃男向警方稱與蔡男先前多次發生金錢糾紛，接到自己店被砸的通知時，就知道是蔡男所為；而蔡男辯稱確實有欠黃男錢，但已全數償還，而黃男還在外散播他欠錢不還，認為自身信用受損，氣不過加上喝酒才會負氣砸店泄憤。但黃男堅稱並無在外散播蔡男欠錢不還等話，打算以毀損罪對蔡男提告。