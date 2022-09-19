在通往成功的道路上，有些人遇到挫折便會沉浸在低落的情緒當中，久久不能自已，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，獅子座、天蠍座、處女座遇到挫折反而會把悲傷留給自己，絕不隨便在別人面前掉眼淚，逼迫自己要堅強。

▍獅子座

要面子的獅子座不會因為做不到，或者是比不上別人就輕易掉眼淚，因為他們要的是榮耀，不是同情，比起跟別人分享心酸、難過的事情，他們更喜歡跟別人聊自己的豐功偉業，如果沒有能拿得出手的東西，就算再沮喪，他們也會硬撐到底。

▍天蠍座

若一無所成，只知道哭訴，天蠍座就會覺得自己的隱私全被看光光，更容易被人看輕！務實的天蠍座有著不成功就低調的個性，覺得強者說話才有人聽、有人尊重，如果自己不成功，那就沒有隨便哭、任意發洩情緒的資格。

▍處女座

處女座其實很清楚，心理壓力大就得適當發洩，但他們認為應該把悲憤的力量轉化成爭氣的動力，私底下偶爾哭一下就可以了，絕對不能把時間跟力氣浪費在哭泣這件事情上。處女座不隨便哭還有另一個原因，就是他們不喜歡在人前示弱，怎麼樣也要忍住眼淚。