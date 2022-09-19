花蓮玉里一棟3層民宅被強震震垮，房屋安全問題再度引發討論，一名自稱是建築結構技師的網友表示，過去被地震震垮的東星大樓、博士的家、維冠大樓、統帥飯店，和這次倒塌的超商民宅等，都含有兩個條件，包括都是921地震前建的房子及軟層（軟腳蝦）建築，他建議未來要買房，「要避免921前蓋的住商混合大樓」。

原PO今（19）日於PTT八卦板指出，自己是一名建築結構機技師，從專業上判斷，沒有所謂高樓或透天厝誰比較安全的問題，因為兩者所採用的法規是一致的，如果在同一震區，設計上來說耐震度也是一樣，兩者沒有決定性差異可比較哪個較安全，「所以我自己要挑房子，這不會是我考量的重點」。

原PO表示，台灣有所謂相對弱震區及強震區，但一般人選擇落腳城市，大多被工作、家庭等因素牽制，再加上建築結構師有責任和能力，讓建物在強震區也符合法規，「所以假設要挑房子，地區也不會是我考量的重點」。

原PO說他會參考2個條件，第一點是建照時間在於921之後，因為921地震後法規規定主結構梁柱必須採用耐震彎鉤，這作法明顯提升建物結構安全，不只是增加柱子強度，更重要的是降低柱子高軸壓狀態核心爆裂的風險。

原PO表示，第二點為軟層（軟腳蝦）建築，所謂軟層建築指的是建築結構因為某一層強度較弱，在受震時反應集中於該樓層，導致該層倒塌。造成坍塌現象原因，例如RC牆量太少（指含有水泥、砂、石子及鋼筋混合的鋼筋混泥土牆）、該層挑空挑高。原PO說，尤其是低樓層作為商場、停車空間使用等，因為這類建築不能有太多RC牆，這往往就是導致軟層的主因，所以要更敏感鑑別是否有軟層風險。

原PO指出，1999年921大地震震垮的東星大樓、博士的家；2016年2月16日台南地震坍塌的維冠大樓；2018年2月6日花蓮地震倒塌的統帥飯店、雲門翠堤大樓，以及這次花蓮玉里的7-11三層建築，都含有上述兩個條件，因此他建議「要避免921前蓋的住商混合大樓」。

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