歐盟執委會（EC）今天打算暫停匈牙利75億歐元（約新台幣2355億）融資，要等匈牙利當局端出足以結構性改善國內情況的反貪腐改革。

法新社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）內閣也因與莫斯科走近再招抨擊，被控在俄國入侵烏克蘭後始終不願配合凍結俄國資產。

歐盟與匈牙利間多個月來分歧嚴重。歐盟懷疑民族主義總理奧班的政府破壞法治，拿歐盟的錢圖利身邊的人。

歐盟執委會預算執委哈恩（Johannes Hahn）今天告訴媒體，執委會打算暫停給匈牙利「估計金額達75億歐元資金」。

匈牙利政府18日表示，國會下週將表決一系列推動改革的法律，緩解與歐盟間的衝突。相關措施料含設置獨立的肅貪監督機制，以督導歐盟資金使用，另有讓相關立法程序更透明的舉措。

哈恩表示，他非常有信心「會看到匈牙利端出足以翻轉的顯著改革」還說匈牙利已允諾在11月19日前，會拿出解決歐盟執委會疑慮的完整配套落實。

德國之聲（DW）指出，歐盟這次想扣住給匈牙利的資金，是歐盟2年前引進把預算與基本民主標準掛鉤機制以來的頭一回。

若多數歐盟成員國支持歐盟執委會提議，衝擊到的是所謂給匈牙利的內部凝聚資金。這筆錢是歐盟為協助成員國能將自身經濟與基礎設施提升至歐盟標準。

歐盟指控保守奧班政府破壞民主已久；歐洲議會成員15日表決，譴責匈牙利已滑向專制主義。歐盟執委會7月發布一份報告提及匈牙利「高層公部門裡交換條件風氣、尋私和裙帶關係等風險仍未獲解決」。（譯者：陳亦偉）1110919