強震撼全台，雙北民眾也心慌，新北市議員何博文、張志豪今日總質詢指出，新北30年以上老舊房屋多達70萬棟，以新北都更速度至少要391年，要求市府具體可行性改善辦法。市長侯友宜指出，近年新北改建老屋約為過去都更總和的4倍，並針對主要幹道周邊老屋編列預算修繕，有危害性的也會優先處理，包括降低同意門檻等，全力加快都更速度，改善新北城市面貌。

何博文說，前內政部長李鴻源說，雙北若發生6級以上地震，會倒4000棟房子以上，他認為以新北現在速度，要把老舊房舍全部都更要391年，真的要等太久，要求市府提出具體可行辦法。

張志豪則說，新北市危老都更受理561件、核准453件，而新北都更案報核130件，審定17件，跟台北市比就是比較慢。

張志豪也說，中和老舊房屋很多，很多是危老案件，民間自主還是需要政府協助，他也說，侯友宜都更三箭看不出來成果，以中和為例，捷運沿線也都沒有大規模都市更新。

侯友宜表示，近4年新北市老屋改建倍增，約為以往境內都更案總和的4倍，市府團隊除積極推展都市更新政策，對於30年以上老屋提供多元的都更途徑，特別針對海砂屋等危險老屋優先處理，多元都更在這4年核准超過600件，新北成功改建的老屋戶數9000多宅。

侯友宜說，新北市針對危險的海砂屋推出防災都更2.0方案，海砂屋同意戶有9成就可啟動，並以提高容積率增加都更誘因。另外，針對主要幹道周邊老舊房屋編列預算，加速改建危老房屋，全方位改善城市面貌，落實「安居樂業」施政目標。

另外何博文也針對危險校舍質詢，教育局長張明文答詢表示，今年底將全面完成280棟校舍補強。