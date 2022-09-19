台東昨（18）日發生規模6.8的強震引發災情，今卻傳出，總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經急道歉，但大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」。

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今凌晨在臉書發文批，昨接到中央指示總統蔡英文要到中央的災害應變指揮中心開會進行線上會議，但枯等兩小時後，蔡英文、行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇等人才終於到場，且總統照稿念完後，3人直接起身離開會議。

在事件爆出後，蔡英文昨晚在臉書文說明防災相關的貼文，湧入許多網友留言，儘管有人表示「總統加油，台灣平安」，多數卻怒嗆「救災不僅僅只是靠嘴巴文宣」、「除了讀稿，還是讀稿」、「到台東現場去吧，在災害應變中心擺樣子是無濟於事的」、「八點...是不是有點晚」、「連作秀都做不好」。

也有網友狠酸「都只是呼口號罷了」、「選情大於災情」、「等來一台讀稿機」、「聽說妳唸完稿就匆匆離開了啊？跟助選時的熱情差好多喔」、「台東縣政府等兩小時開中央會議卻等到一台讀稿機？」

而在今上午接見「世界警察消防運動會」代表團時，蔡英文表示昨晚到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，要向兩位縣長及在花東的救災團隊表達歉意。