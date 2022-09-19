朱姓男子今年3月31日上午8點半搭乘捷運淡水信義線，利用人潮擁擠，緊貼白姓、李姓女子的背後，以下體緊貼白女臀部，白女感覺不舒服，驚見朱用同樣手法對李女，隨即手機錄影蒐證，待列車進入圓山站後報警，士林地檢署偵結，依《性騷擾防治法》起訴朱姓男子。

50歲朱男趁捷運車廂搖晃時，緊貼前方女子背部，以下體摩擦2名女乘客臀部，白女遭騷擾後覺得朱男舉止怪異，走到旁邊觀察，發現他又以相同的方式，對一名剛上車的李姓女子故技重施，2人都感覺不舒服，因而提告報案。

但李男矢口否認，辯稱當時人潮擁擠，因為自己的背包被其他的乘客推擠，導致重心不穩，身體往前傾，當列車抵達劍潭站，其他乘客進站，又將他推回車廂，他不記得有沒有碰觸李女的身體。

起訴書指出，但白女發現異狀後，立刻以手機拍照，戳破朱男的謊言，檢察官根據車廂內監視器，認定朱男意圖性騷擾觸摸臀部或其他隱私處，並依法起訴。