蔡英文總統昨晚視察災變中心，讓災區人員枯等，自己卻「唸完稿就走」挨轟冷血。參選台北市長的前台南縣長蘇煥智今天痛批，蔡像是演一場防災秀，這種冷血表現，看來「總統的心真的亂了！」而隨行的行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇也是嚴重失職。雖然總統道歉了，但恐怕無法彌平「人民的心寒」。

蘇煥智表示，918台東大地震舉國關注。連國際媒體也都在關注。甚至有人擔憂是否是另一個更大地震的前奏曲！中央防災應變中心召集地方政府災害應變中心一起開會，這是中央與地方正常例行救災合作程序。一般中央政府會聽取地方的需求，緊急調度資源予以協助。

中央防災會報的總召集人是行政院長，震災的指揮官是內政部長。他說，昨晚難得蔡英文總統要到中央災害應變中心親自跟中央相關部會及受災的縣市長及地方災害應變中心開會，這本是一個難得的好事，也是展現總統愛民如子救災救苦的襟懷。可惜事先並未明確表達時間，讓災區「正忙著救災調度」的地方政府災害應變中心的縣市長及官員，枯等2個多小時，浪費大家寶貴的救災時間。

蘇煥智砲轟幕僚安排非常不應該，讓蔡總統被人誤會高高在上僚氣太盛，「實在應該究責」。蔡總統來了照書面發表演講後，就立即離開；完全沒有停下來聽取重要災區縣長的災情報告，及地方救災的各項需求，就匆匆離開。看來像是祇為了來演一場防災秀而已。

他強調，這是非常沒有禮貌，完全沒有救災救難的同理心，這種冷血表現，竟然出現在蔡英文總統的重要救災秀上。「看來總統的心真的亂了！」而隨行的蘇貞昌及徐國勇也都是選舉老手、政壇老鳥，照道理應該提醒總統要讓主要災區的縣市長說明災情、表達需求，並讓總統可以表現協助救災的好形象。沒想到竟然沒有做出反應，也跟著拍拍屁股陪總統離開。

蘇煥智認為，蘇徐兩人也是嚴重失職。可能的原因，應該是哈巴狗的角色當久了，也不太敢有太多自己意見的慣性反應。雖然總統道歉了！不過這個道歉恐怕無法彌平「人民的心寒」！