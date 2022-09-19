新冠肺炎疫情在中秋連假後逐漸升溫，台北市議員王鴻薇今天爆料，台北市教育局竟發函各校，要求統計學生第3劑接種率，接種率末30校將由督學訪視，甚至末3校要由市長或教育局長到校訪視，校方認為學生不願意接種卻把帳算到學校頭上，根本莫名奇妙。教育局說，盼藉由訪視了解學校執行遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校。

王鴻薇指出，教育局近日竟發函各校，要求統計學生第3劑接種率，接種率末30校將由督學訪視、末15校由校長至教育局報告，甚至末3校還要由市長或教育局長到校訪視，她痛批將學生接種責任推到校方身上。

王鴻薇說，有校方人員反應，教育局發文讓學校有點擔心，學校當然鼓勵學生踴躍接種第3劑，但最後接種的決定權並不在校方，而是由家長和學生自行決定，如果家長和學生不願意接種，卻把帳算到學校頭上，根本就是莫名奇妙。

她表示，自疫情爆發以來，學童的染疫和疫苗接種狀況一直備受關注，有部分學童在染疫後產生嚴重的併發症、甚至喪命；但同時學童接種疫苗也有可能產生嚴重的副作用，也有可能死亡，是否要接種第3劑，這對家長和學生來說都是需要深思熟慮，甚至是難以抉擇的問題。

王鴻薇說，可以理解北市府在推動學生接種疫苗上的努力，但各校學生的接種率有必要公布排名比較嗎？甚至末3名還要動用到教育局長、市長到校視察，是否接種第3劑應尊重家長、學生的選擇，市府對學校施壓的做法，不僅是造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。

教育局說明，公共衛生是全民共同的責任，學校亦負有示範的責任，教育局希望藉由訪視了解學校執行過程中所遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校；教育局尊重家長和學生的意願及選擇，惟為提升學生自身保護力，希望學校結合家長會一起共同努力，安排學生儘速接種疫苗，以期早日回歸穩定的校園學習及生活。