施志昌強調，第一期工程已經完工，後續第二期將再爭取體健設施，讓里民可以多加利用。(市議員施志昌服務處提供)

大甲區義和里水美街96巷鐵路旁，義水段66地號閒置多年，經常遭人偷倒垃圾導致環境髒亂，義和里長洪黃素貞與里民爭取整治改善。市議員施志昌說，去年邀集環保局會勘後由空汙基金進行環境整理，19日各界共同會勘綠美化進度。環保局強調，目前工程已完工，提供里民晨昏休閒運動好去處。

附近居民指出，大甲區義和里水美街96巷鐵路旁，義水段66地號長年來閒置荒廢，加上該處空地位置較為偏僻，經常有不肖民眾及業者，隨意傾倒垃圾及建築、事業廢棄物等，造成該處環境惡臭、孳生蚊蟲等，淪為藏汙納垢的地方；里民向里長洪黃素貞反應，爭取能夠改善。

施志昌說，去年他就邀集相關單位會勘，決議由交通部台灣鐵路管理局，將該地交由台中市政府大甲區公所維護管理，透過環保局空汙基金進行綠美化工程。此處經綠美化後成為義和里第一個公園，目前第一期工程已經完工；後續第二期會再爭取體健設施，讓里民可以多加利用。

義和里長洪黃素貞表示，該處經由里民陳情後，她向市議員施志昌反應，經施志昌協助向台中市環保局爭取經費整治該處；里民還特別做紅布來感謝施志昌的幫忙。目前綠美化工程已完工，她與環保志工隊會做後續維護的工作，讓里民能有更好的生活環境。

「化腐朽為神奇！」環保局強調，此綠美化工程已於九月上旬完工，工程包含新設人行道，植栽200株，此地綠美化完成後，可以為義和里增加824平方公尺的綠地，並有效改善裸露情形，相對減碳1.89公噸，可說是「花小錢、做大事」，市府將每一分公帑都用在刀口上。