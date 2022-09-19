台北市商圈幾乎10年一輪，從早期西門町換到東區，再從東區進階到信義計劃區，疫情爆發前又回到西門町。網友分享最新、最熱門商圈，位在南京西路、中山北路的中山商圈，不輸日本！

「中山站周邊是不是已經遠勝東區了」，網友在批踢踢發文，他認為北捷中山站周邊經改造後，已成為時下年輕人最常朝聖的地方，尤其每到假日，「新光三越前面的路口，人潮滿出來」。

原PO說，中山商圈（也有人稱南西商圈）除了三越、誠品百貨，周邊巷子還有許多小店；走遠一點可以接條通，甚至這幾年很夯的文青赤峰街。完工沒多久的「心中山」走廊，更被視為約會勝地。

「中山妹子真的很頂」，由於這一區的消費型態不像信義計劃區充滿高檔精品，價格相對友善，「以前覺得忠孝敦化路口妹子最正，現在都來南西了」、「不輸東京，如果假日比照銀座封街供行人走，感覺更棒」。不過也有網友吐槽，覺得中山商店同質性高，真要購物的話，東區還是首選。