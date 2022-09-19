康舒科技股份有限公司淡水廠區科技新大樓「強仕樓」完工，全案投資32.5億元，興建地上9層及地下2層，總樓地板面積近3公頃的廠辦大樓及研發中心，將來依市場與客戶需求擴增產能及就業機會，今(19)日於淡水辦理啟用典禮，新北市副市長劉和然、經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠、康舒科技榮譽董事長許勝雄榮、董事長許立介等皆應邀出席，慶祝新大樓落成。

康舒科技是全球知名電源供應器大廠，因中美貿易戰影響全球供應鏈，康舒科技也回到新北淡水廠區進行擴廠，在市府「招商一條龍」專人專案服務下，協助都市計畫變更、舊廠重建及新廠投資所涉法規檢討，加速行政流程；本案為淡海科技園區發展先鋒，不僅是首案適用法規鬆綁，成功擴增廠房，並帶動新市鎮產業發展，公司更於8日榮獲市府頒發第一屆「新北市企業精典獎」中的「投資貢獻企業」獎肯定，對新北市經濟發展貢獻有目共睹。

新北市副市長劉和然表示，淡水是新北發展重要區域之一，新北市政府積極向中央爭取補助，預計將90.87公頃的淡海新市鎮後期發展區報編為淡海科技園區，引入產業進駐，提供在地就業機會，另外交通部分已有捷運及淡海輕軌，淡江大橋也將於2025年年完成，台64號道路可連結台北港，後續淡海輕軌也計畫延伸八里及三芝，將產業鏈進一步延伸。

他說，舒康科技作為未來淡海科技園區的指標性廠商，也為新市鎮發展注入一劑強心針，盼透過產業群聚吸引更多科技業進駐，創造大量就業機會及商機。

康舒科技榮譽董事長許勝雄表示，這塊土地是我們成長、生存、茁壯跟發展的地方，每個人去關心、照顧，讓這塊土地能夠創造價值，讓所有人都能安居樂業，是大家應該要攜手努力的目標，非常感謝包含政府、民意代表等各界的大力幫忙，不然不可能有新的廠房出現。

許勝雄說，舒康科技去年營收超過400億美元，約等於1.2兆新台幣，並且擁有13萬的同仁，世界各地共有58的工廠，分布在9個國家，而淡水這個廠區已經算是老廠，現在一躍而成最新的新廠，康舒所投入的產業，有搭上淨零排碳的趨勢，未來也會持續在5G應用、汽車電子以及電動化上扮演重大角色。

經發局指出，淡海新市鎮後期發展區過去受限法規，僅能申請地上一層的臨時廠房，經發局積極向中央提出修法後，現該區域廠家都能在既有廠地及毗鄰土地，以合計容積率210％規模進行增擴建，康舒科技是在新市鎮管制辦法修法後，首間擴廠的新北企業。

經發局表示，自2019年起推動「招商一條龍」單一窗口服務平臺以來，已落實投資共計183案，創造3604億元投資金額，新增超過8.5萬個就業機會，期望未來有更多企業加碼投資新北，攜手開創新北經濟榮景。