民進黨新北市長候選人林佳龍上周六於新北市三重參加《台灣的未來！追想史明音樂祭》，他昨（18）日談到，史明生前交代過三件事情，分別為台灣一定要是台灣人的台灣、台灣一定要是民主的台灣、台灣要是世界的台灣；他表示，音樂祭當晚大家聚在一起，講著台灣的未來、唱著台灣的心聲，就是為了把這三個精神繼續傳承。

林佳龍昨於臉書指出，史明是理想主義者，他建立的台灣主體性，是台灣人的史觀，他所寫的《台灣人四百年史》，是台灣民主運動的聖經，「是因為史明歐吉桑走在前面，我們才有機會，能在後頭接下民主的棒子。」

而民進黨台北市長候選人陳時中也有出席該場音樂祭，林佳龍說，就像當天自己手上拿的「團結就是力量」畫作，他們要繼續為年底的選舉努力，一起做總統蔡英文的後盾，才能讓小英來做台灣的後盾。他也提到，雙北雙箭頭，台北、新北更會是未來的首都圈的雙核心、雙引擎，「龍中在這裡會合，有高度的民主意義。」