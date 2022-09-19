2023年U20亞洲盃資格賽，中華U20男足隊在台北時間凌晨2點進行小組賽最後一場比賽，迎戰目前分組排名第1的地主約旦，雙方激戰90分鐘0比0握手言和，U20小將們以分組第3名作收，無緣晉級。

賽後總教練陳春智表示：「這批選手在抗壓性這塊表現不俗，整體表現我給他們100分，從到杜拜移地訓練、進行友誼賽，當時選手們還會有緊張的成分，正式賽場上不管是持球進攻或防守都展現十足的自信。」

此次表現不俗的中華門將張翔峻，先發3場比賽僅失1球，認為自己這次有把平常訓練的成果展現出來，回去也要把比賽重複觀看，改掉缺點，他說：「重複地複製正確的事情。」未來他自己希望能先參與甲級聯賽的舞台，磨練自己。

中華隊此戰開賽擺出3-4-1-2陣形，面對小組賽強勁對手，比賽不到第3分鐘中華隊即取得角球機會，許博傑角球開遠柱，梁孟昕空中頭鎚回敲曾德龍可惜頂偏，未能把握進球機會。

第33分鐘，中華隊連續三波角球機會都非常具威脅性，嚇出約旦一身冷汗，可惜欠缺臨門一腳未能得點。

中華隊上半場拼勁十足，門將張翔峻多次擋下約旦射門，傷停補時約旦一次單刀機會也成功封鎖角度令對手射偏，整體防守表現可圈可點，半場結束比數就停留在0比0。

下半場雙方易門再戰，中華隊走馬換將換上黃柏軒、袁友軒、劉韋喆，第1分鐘即取得接近禁區邊緣自由球機會，梁孟昕操刀嘗試直接射門，可惜球飛越門楣。

約旦在下半場仍然掌握大部分主導權，中華隊耐心採守勢並伺機策動反擊，第70分鐘中華隊進行體力調節換上廖奕盛；比賽末段中華隊以防守為主，已經確定晉級的約旦隊也減緩攻勢，雙方最終就以0比0和局。