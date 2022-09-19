台東縣關山鎮前晚發生規模6.4地震，餘震不斷，未料台東縣池上鄉昨（18）日中午2時44分又發生規模6.8淺層地震，造成花東鐵公路受重創、花蓮玉里鎮3層樓民宅慘被震倒。國民黨桃園市長候選人張善政今透露，自己搬到桃園以前，有十幾年的時間，每周會固定前往花蓮，因此與花蓮頗有淵源，且到台東的機會也不少，因此當看見電視上傳來傾斜的火車、倒塌的房屋、柔腸寸斷的橋樑，不禁讓他心如刀割。

張善政今於臉書指出，花東層巒疊嶂的美麗風景、花東人的熱情，使他常常牽掛著花東。他說，自己在花蓮的一個山坡地上，開闢了一塊農地，同時花了許多心血做好水土保持，所以看到此次地震引發花東許多地方邊坡滑落，完全能夠體會當地鄉親的痛苦，這是包括他以及許多花東人共同有過的經驗，但是，面對大自然天災無常的威脅，花東人始終是勇敢、堅強的

「願逝者安息、傷者早日康復。」除此之外，張善政同時也向目前仍在救災第一線的國軍、警消、義消兄弟姊妹致敬、為努力恢復家園的花東鄉親們打氣加油，並強調會持續關心花東災情。