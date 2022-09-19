基隆市政府推動「校園裝設太陽光電系統」計畫，於全市56處國中小校區屋頂，裝設太陽能光電板，預計今年10月建置完成。基隆市長林右昌表示，預估可收的回饋金比例為21％，金額總計至少1300萬元。

基隆市政府原規畫，全市57處國中小學建置太陽光電系統，但武崙國中因建築型式被排除，最終與業者簽約於56所校舍設置光電板，工程去年起陸續動工，目前已完工近8成。但受少子化影響，陸續有3所學校停辦、移作他用，分別為大德國中、月眉國小和尚智國小，剩54校仍在上課，

林右昌表示，基隆市國中小經售購綠電，可收的回饋金比例為21％，是全國之冠，預估全市各國中小年度回饋金總計至少1300萬元，自今年1月9日起開始計算，每年7、1月分別可收取上、下半年回饋金，而這筆錢將全數回歸學校使用，改善校園空間設備，提供學生更舒適、優質的學習空間。

教育處表示，當初透過「統包」方式與業者洽談合作，拉高回饋金比例，今年7月收取上半年的回饋金為678萬9070元。另依數據顯示，全市校園安裝光電板面積共8萬6200平方公尺，排碳效益高達6700公噸，相當於創造1810公頃的森林，為維護地球環境盡一份心力。

教育處長杜國正說，基隆可能因氣候關係，往往讓太陽光電廠商望之卻步，但這次藉由全市校舍屋頂統一標租，吸引多家廠商投入，為基隆市綠能產量創造效益。他提及，在學校舍屋頂大量裝設太陽光電板，不僅降低頂樓教室溫度，更有效提升綠電發展，目前學校裝設容量共計1萬6451峰瓩，相當於48戶社區住戶1個月電量。