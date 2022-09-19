新北市立桃子腳國民中小學響應Let’s do it Taiwan世界環境清潔日行動，近期號召超過300位親師生，進行「淨校園、淨社區」等打掃活動，用實際行動支持環保清潔議題。（桃子腳國中小提供）

新北市立桃子腳國民中小學響應Let’s do it Taiwan世界環境清潔日行動，近期號召超過300位親師生，響應全球180個國家的World Cleanup Day (WCD)活動，進行「淨校園、淨社區」等打掃活動，用實際行動支持環保清潔議題。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，學校連續3年參與國際清潔日活動，利用家長日宣導環境議題，透過清潔環境的過程，導入學校特色課程「感恩關懷行動家」的概念，讓家長帶著學童清潔校園，用實際行動成為愛護家園的環境行動家。

國小部家長吳明儒說，他帶著2個女兒參加學校活動，讓小朋友知道憑著自己微小的力量也可以大大的改善生活環境，學校的家長日非常有特色，小朋友從撿拾垃圾的過程中可以學到減塑的環保觀念，再加上打卡拍照的任務牆，這是很棒的親子活動。

國中部同學張又云表示，學校有SDGs的宣導牆，加上今日簡報中介紹了世界清潔日活動，讓人認同落實環境清潔的重要性，隨手小動作，世界更美好，同時介紹了愛沙尼亞這個國家，擴大了國際教育的地圖視角。