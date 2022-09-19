前內政部長李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，針對桃園八德國民運動中心羽球場受地震影響，天花板嚴重崩塌造成1人受傷，李鴻源揭露，公共工程標案管理系統中桃園八德國民運動中心相關的標案資訊全部都被下架、看不到，他覺得很納悶，跟前衛福部長陳時中採購疫苗一樣，都是公開資訊沒有不能查的。

李鴻源表示，桃園羽球場天花板震塌從電視畫面看起來滿嚇人，但要回歸專業，首先要釐清主體建物有沒有受損，若只是燈具工程，當初有沒有要求廠商加強耐震部分，這要看招標文件，由哪家廠商得標？得標的價錢、底標多少？該廠商又在桃園市政府拿了多少標案？

李鴻源表示，他設置了公共工程標案管理系統，只要上系統一查就知道，但關於桃園八德國民運動中心相關標案都找不到資料，若是一個正常的標案，廠商也希望還他一個清白，若蓋掉了，中間發生什麼事情，都沒有資料了、資料全部都下架了，這是公開資訊。

他說，這跟陳時中採購疫苗一樣，都是公開資訊沒有不能查的，這樣做反而把技術問題變成政治問題，招標有問題不是道歉而是要給一個交代，此次地震桃園的震度應該僅有3、4級，這樣的震度一年可能會發生1、2次，耐震起碼要有要求，當初招標有沒有講清楚。

李鴻源也建議桃園市長鄭文燦先不用急著道歉，而是要查清楚，但他還是蓋牌，試問一個運動中心花了4億多，停車場也花了4億多，是蓋運動中心還是蓋停車場。