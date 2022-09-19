李姓女調查官與開咖啡店的陳姓人夫暗通款曲，陳男還幻想在調查局辦公室上演被李女「約談法辦」的情節，兩人鹹濕對話紀錄遭陳妻發現，氣炸求償百萬元。一審判李女須賠償40萬元，李女不服上訴、指謫人夫也有一半責任。高雄高分院認為有理，改判李女僅須賠償20萬元定讞。

陳男與太太2012年結婚，育有一子，2019年10月陳妻發現先生申請房屋貸款的貸款保證人竟是店內常客李女，懷疑內情不單純。陳妻私下調查竟發現，先生與李女兩人還同遊日本3日，兩人之間藏有不少調情、鹹濕、討論性行為的訊息，氣得提告求償精神撫慰金100萬元。

李女辯稱不知道陳男已婚，只是喜歡他開的這間咖啡館，才借錢給他周轉，因借款高達百餘萬元，擔心無法收回，才擔任保證人。陪同陳男赴日，是購置咖啡廳相關設備，另有夥伴同行，並非私下出遊。

一審高雄地院法官勘驗兩造對話記錄，陳男寫給李女「我想妹妹嘴巴塞滿滿也很性感」、「我們來偷賣酒，然後妳偷辦我，這樣一兼二顧，我還可以去妹妹公司上妹妹，好夢幻喔」，認定兩人交往已經涉及性方面親密互動，確實侵害陳妻配偶權。審酌李女毫無悔意、歉意，加深人妻精神痛苦，判李女須賠償陳妻40萬元。

李女不服，認為陳男也應負擔一半的責任，上訴要求降低賠償金。高雄高分院認為，李女主張有理由，陳妻對其夫求償權的期限已過，改判李女只須賠償20萬元定讞。