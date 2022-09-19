桃園八德運動中心昨因為強震而發生天花板崩塌，綠營側翼粉專將問題指向救國團，指八德運動中心是由救國團得標營運。對此，中廣董事長趙少康說，八德運動中心是桃園市政府「北景雲計畫」12億元工程其中一項，是桃市府統包工程，本來就應該負起監造、驗收的責任，桃園市長鄭文燦在第一時間也出來道歉，側翼一味只想幫鄭文燦卸責，令人厭惡至極。

趙少康表示，八德運動中心羽球館才整修好17小時就發生意外，桃園才3級震度天花板就整個坍塌，實在難以想像，可見施工不夠嚴謹，驗收也有問題，桃園市府難辭其咎，應立即全面實施總體檢。

趙少康說，任何公共工程，尤其是市民每天使用的運動中心絕對不能馬虎。昨天八德運動中心掉落的是輕鋼架，萬一掉下來的是鋼筋、鐵塊怎麼辦？重力加速度之下，後果難以設想。就連清鋼架掉下來也很危險。今天若沒有發生地震，是不是就不知道天花板工程有瑕疵；就像之前高雄連日大雨，竟出現好幾個天坑，顯示綠營執政縣市公共工程品質堪憂，一遇天災就露餡，置人民安危於險境。

趙少康也提到，沒想到綠營側翼為了選舉竟然開始帶風向，說八德國民運動中心是委由救國團經營，企圖將責任推給救國團，真的很過分，八德國民運動中心是桃園市政府「北景雲計畫」12億元工程其中一項，是桃市府統包工程，本來就應該負起監造、驗收的責任，鄭文燦在第一時間也出來道歉，側翼一昧只想幫鄭文燦卸責，令人厭惡至極。